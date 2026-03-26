Ebserh passa a se chamar HU Brasil e reforça identidade da rede de hospitais universitários

Mudança foi anunciada por Lula em cerimônia no interior de São Paulo

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) passa a se chamar HU Brasil. A mudança foi anunciada nesta quinta-feira (25) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos.

A estatal é vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e administra 45 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação. Em Mato Grosso do Sul, integra a rede o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS).

Durante o evento, Lula destacou a importância de políticas públicas voltadas à educação e à saúde e citou programas como as UPAs e a Farmácia Popular. Ao defender investimentos nas áreas, afirmou:

“Tratar de um ser humano não é automático, tem que ter um pouco de sentimento no tratamento e carinho no atendimento, que muitas vezes ajuda a pessoa a se recuperar tanto quanto o remédio que ela vai tomar. Quando você governa, tem que tomar decisão todo santo dia. Investir na universidade, na saúde e na educação não pode estar na rubrica de gasto, mas na de investimento, investimento precioso”, defendeu.

O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que a mudança atende a um pedido do presidente.

“O presidente Lula solicitou que houvesse um estudo para a mudança do nome da Ebserh, que era um nome difícil até para falar. O Chioro trabalhou muito por isso, e a Ebserh agora é HU Brasil – a nova marca da Ebserh. Viva o SUS e viva a Educação!”

Já o presidente da estatal, Arthur Chioro, afirmou que a nova denominação busca fortalecer a identificação da rede em todo o país.

“A solução foi construir uma nova marca, um nome que valorize a essência do que é o trabalho desta estatal vinculada ao MEC. Chegamos a uma identificação direta, moderna, com capacidade de comunicação, até porque a essência do nosso trabalho é fazer assistência de qualidade para o SUS, ensino e pesquisa. E quem faz assistência, ensino, pesquisa e inovação de excelência é a HU Brasil, são os hospitais universitários federais”, explicou.

Criada pela Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao MEC, a empresa mantém a estrutura administrativa e as atribuições, mas adota a nova identidade como parte de um reposicionamento institucional. A rede é considerada a maior de hospitais públicos do país, unindo atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), formação de profissionais, pesquisa e inovação.

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