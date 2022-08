Tempestade atinge o interior do Paraguai e assusta moradores

Fortes chuvas de granizo foram registrados na noite de ontem (17) na cidade paraguaia de Paso Horqueta-Santa Lúcia, localizada no Departamento de San Alfredo, a 188 quilômetros de Ponta Porã. De acordo com populares, o fenômeno assustou os moradores do município. Não temos informações sobre estragos.

Conforme divulgado pelo site Concepción Informativo, o temporal que está previsto em Mato Grosso do Sul atingiu fortemente o Paraguai na noite de ontem (17). A chuva de granizo causou espanto aos moradores no Departamento de San Alfredo por volta das 20h.

Moradores ficaram completamente assustados com a potencialidade da tempestade e do tamanho dos granizos que foram recolhidos.

