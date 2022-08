Bolsonaro defende isenção de impostos federais

No vale tudo da campanha o candidato a reeleição o presidente Jair Bolsonaro (PL), prometeu durante um evento na noite da última quarta-feira (17), manter no próximo ano a isenção de impostos federais sobre a gasolina, o álcool, o diesel e o gás de cozinha.

“Hoje tive mais uma conversa com parte da equipe econômica do [ministro da Economia] Paulo Guedes sobre o PLOA [Projeto de Lei Orçamentária Anual], o nosso orçamento para o ano que vem. Garantimos continuar no ano que vem com zero imposto federal na gasolina, no diesel, no álcool e no gás de cozinha”, disse Bolsonaro durante o encontro.

O assunto foi pauta durante um jantar com prefeitos em Brasília e o presidente garantiu que o tema já foi até discutido com o ministro de economia, Paulo Guedes.

