Região Imbirussu recebe ação social com serviços gratuitos e atrações neste domingo

Uma manhã de solidariedade, saúde, cidadania e diversão está programada para este domingo (27) na região Imbirussu, em Campo Grande. Com expectativa de atender mais de 400 pessoas, a iniciativa será promovida pelo Clube de Desbravadores e o projeto Calebe, em parceria com a Igreja Adventista do Jardim Aeroporto e com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

O evento será realizado das 8h às 12h e vai oferecer uma ampla variedade de serviços gratuitos à comunidade, especialmente em uma das áreas de maior vulnerabilidade social da Capital.

Serviços disponíveis

– Corte de cabelo gratuito

– Aferição de pressão arterial e teste de glicemia

– Vacinação contra gripe e vacinas de rotina, com equipe da SESAU

– Atendimentos com psicólogos, farmacêuticos, manicures e orientações jurídicas

– Doação de roupas e calçados, por meio do stand da ASA (Ação Solidária Adventista)

– Atividades do Ministério da Mulher, com orações e estudos bíblicos

– Orientações de saúde e qualidade de vida, oferecidas pelo Ministério da Saúde Adventista

Programação infantil

As crianças também terão uma manhã especial, com atividades lúdicas e recreativas, como:

– Pula-pula, pipoca e sorvetes

– Desfile de fanfarras e bandas, incluindo participação da Banda da Guarda Municipal

– Apresentações de mais de cinco Clubes de Desbravadores e um de Aventureiros

A ação faz parte do projeto nacional “Calebe Solidário”, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que mobiliza voluntários em todo o Brasil a dedicarem parte de suas férias para realizar atividades que impactem positivamente suas comunidades.

Com enfoque na promoção da cidadania e do bem-estar coletivo, a expectativa é de que o evento fortaleça os laços comunitários e ofereça suporte essencial a famílias da região.

Serviço

Local: IASD Jardim Aeroporto – Campo Grande (MS)

Data: Domingo, 27 de julho de 2025

Horário: 8h às 12h

Público-alvo: Comunidade da região Imbirussu

