TCE-MS comemora um ano do Programa da Primeira Infância

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realiza na próxima sexta-feira, 30 de agosto, o 2º Seminário “A primeira infância e o município”. O evento, voltado para prefeitos, presidentes de Câmaras e secretários estaduais e municipais marca a comemoração de um ano do lançamento oficial do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância.

Um painel sobre “A primeira infância: avanços e perspectivas” vai abordar temas como a experiência do município de Vitória, o apoio ao municipalismo no MS, a intersetorialidade do PMPI de Campo Grande e, ainda, um exemplo de implementação de políticas públicas para a primeira infância em um município do Estado.

Os palestrantes serão a secretária municipal de educação de Vitória (ES), Juliana Roshner Vianna Toniati; o secretário de educação de MS, Hélio Daher; o secretário de educação de Campo Grande, Lucas Bitencourt, e o secretário de educação, cultura e desporto de Alcinópolis, Jesus Aparecido de Lima.

Durante o Seminário também será lançado o livro “Ações integradas para a garantia dos direitos da primeira infância: do planejamento ao controle”, uma coletânea de artigos fruto do trabalho intersetorial e integrado realizado pelos servidores do TCE-MS e parceiros da primeira infância.

O evento terá transmissão ao vivo pelo link.

Serviço

2º Seminário A primeira infância e o município

Data: 30 de agosto de 2024

Local: Auditório do Bioparque Pantanal

Horário: 8h30

