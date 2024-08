Homem é preso por armazenar e compartilhar vídeos contendo abusos de criança em Dourados

Homem com idade não divulgada foi preso, na manhã desta quinta-feira (29), em Dourados, distante 236 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado armazenando e compartilhando vídeos na internet, em que crianças são abusadas sexualmente.

A prisão aconteceu durante Operação Tutela Innocentium, realizada pela PF (Polícia Federal), iniciada após uma pessoa oferecer uma criança de sete anos na internet, para práticas sexuais com adultos.

A investigação descobriu que um vídeo da criança sendo abusada era utilizado para oferecer a outros usuários. Além disso, materiais envolvendo adolescentes e crianças também eram divulgados na rede social.

Durante a ação, um homem acabou preso por armazenar e compartilhar o material na internet. Entretanto, não foi divulgada a quantidade encontrada.

