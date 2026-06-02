Tapetes de Corpus Christi e evento interditam o trânsito a partir desta quarta

Motoristas e pedestres devem ficar atentos a sinalização para evitar transtornos nos horários previstos

Nesta quarta-feira (03), começam as interdições devido a atividades religiosas como a confecção dos tapetes de Corpus Christi. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou os locais que sofrerãoa lterações no trânsito.

Data: 03/06/26

Horário: 19:30 Às 22:00h

Local: Avenida Afluente, 964.

Motivo: Evento Social Comunitário.

Rota Alternativa: Ruas Francisco Antônio de Souza e Poente.

Data: 03 e 04/06/26

Horário: 08:00 do dia 03 às 23:00 do dia 04/06

Local: No dia 03/06, a Av. Fernando Corrêa da Costa, será interditada, no sentido centro/bairro, da Rua 14 de julho até a Av. Calógeras, a partir das 08:00.

O Corpus Christi, termo que vem do latim significa “Corpo de Cristo”. É uma solenidade da Igreja Católica que celebra publicamente o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. A data é celebrada sempre em uma quinta-feira, exatamente 60 dias após o Domingo de Páscoa.

É comum que os fiéis realizem procissões e enfeitem as ruas com tradicionais tapetes coloridos feitos de serragem, sal e flores, representando símbolos religiosos. A tradição foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264 para reforçar a crença na presença real de Jesus na hóstia e no vinho consagrados.

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