Humap-UFMS realizou 320 atendimentos no mutirão nacional da Rede HU Brasil

Ação realizada no sábado (30) priorizou pessoas idosas; em todo o país foram realizados 24% a mais de procedimentos do que o previsto

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), vinculado à Rede HU Brasil, participou, no sábado, 30 de maio, de mais um mutirão “Dia E – HU Brasil em Ação”. Essa quinta edição foi voltada prioritariamente para a saúde da pessoa idosa, contribuindo para reduzir as filas de atendimentos para essa população. No total, o hospital realizou 328 atendimentos, sendo 226 exames e procedimentos, 83 consultas especializadas e 19 cirurgias.

A ação foi realizada simultaneamente nos 45 hospitais universitários administrados pela HU Brasil, integrando o programa Agora tem Especialistas, do Ministério da Saúde (MS), e com o apoio do Ministério da Educação (MEC). Em toda a Rede, foram mais de 52 mil atendimentos, sendo 1.219 mil cirurgias, 6.889 mil consultas especializadas e 43.941 exames e outros procedimentos.

“A Rede HU Brasil se une a este esforço do Ministério da Saúde para poder garantir ao povo brasileiro um menor tempo de espera, uma oportunidade maior de diagnóstico e de tratamento adequado para suas enfermidades”, destacou o presidente da estatal, Arthur Chioro. Ele e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanharam presencialmente a ação no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG).

Já a superintendência do Humap-UFMS, Andrea Lindenberg, destacou a importância do Dia E para levar mais assistência à população por meio do SUS, ao mesmo tempo que amplia a oportunidade para o ensino e a prática, beneficiando estudantes e residentes. O mutirão na unidade contou com a mobilização de uma grande equipe, incluindo 26 médicos, 12 enfermeiros, 33 técnicos/auxiliares e mais de 50 estudantes e residentes de medicina e áreas multiprofissionais.

Os atendimentos abrangeram mais de dez especialidades, entre elas: geriatria, cardiologia, pneumologia, endocrinologia, dermatologia, nefrologia, oftalmologia, ortopedia e urologia.

Dia “E” HU Brasil em Ação – Agora Tem Especialistas

Esta foi a quinta edição do Dia E. Em 2025, mais de 100 mil atendimentos foram realizados em três mutirões: em julho, com 12.464 atendimentos; em setembro, com 34.290; e em dezembro, com 54.068. Em 2026, no mês de março, o mutirão foi voltado para a saúde da mulher, com mais de 46 mil atendimentos.

Para ampliar o acesso, promover o diagnóstico precoce e a continuidade do cuidado para as comunidades, a iniciativa promoveu, também no ano passado, o primeiro Mutirão de Saúde Indígena e Quilombola, com aproximadamente 2,3 mil atendimentos.

Sobre a HU Brasil

O Humap-UFMS faz parte da HU Brasil desde a sua consolidação contratual com a rede. Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a HU Brasil nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh. É responsável pela administração de 45 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Em 2026, em um reposicionamento junto à sociedade, ao mercado e instituições parceiras, passou a ter um novo nome, que carrega sua essência: HU Brasil.

Com informações da Ebserh.

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