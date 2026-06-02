Corpus Christi: Rodoviária de Campo Grande deve receber 21 mil passageiros no feriadão

A rodoviária de Campo Grande deve receber cerca de 21 mil passageiros entre os dias 3 e 8 de junho, período do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4). A estimativa é da concessionária responsável pelo terminal e aponta aumento no fluxo de viajantes com destinos dentro e fora de Mato Grosso do Sul.

Conforme balanço divulgado, entre os destinos mais procurados em MS estão Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas, além de cidades de fora do Estado, como Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília.

A previsão é de 4 mil embarques somente entre os dias 3 e 4 de junho. A quarta-feira, dia 3, deve concentrar parte importante desse movimento, com expectativa de 2 mil embarques.

Orientações para os viajantes

Com a proximidade do feriado, a orientação é para que os passageiros optem pelo transporte rodoviário regular, que oferece viagens dentro das normas legais e com mais garantias ao consumidor. A recomendação também é para que os viajantes se organizem com antecedência para evitar transtornos no terminal.

A concessionária orienta que os passageiros cheguem à rodoviária com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário de embarque. Também é obrigatório apresentar documento original com foto, inclusive no caso de crianças.

Menores de idade

Outro ponto de atenção envolve o embarque de menores de 16 anos que, nesses casos, quando a viagem for desacompanhada ou realizada com terceiros, é necessária autorização específica.

Bagagem

Em relação à bagagem, o limite permitido é de até 30 quilos no bagageiro e 5 quilos como bagagem de mão. A orientação é que malas e volumes sejam identificados com nome e telefone para facilitar eventual localização.

Para quem ainda não comprou passagem, a recomendação é consultar antecipadamente a empresa de ônibus para verificar disponibilidade de horários e assentos, especialmente diante do aumento do movimento esperado para o feriado.