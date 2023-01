Chefe da Casa Civil inicia organização de equipe para missão

O deputado estadual, Eduardo Rocha (MDB), terá o desafio de harmonizar os Poderes e manter a relação política entre os vereadores, prefeitos junto com o Governador Eduardo Riedel (MDB),quem o escolheu para estar na secretaria da Casa Civil e já começou a montar a equipe que o ajudará na missão.

Eduardo tem uma vasta bagagem como deputado estadual e tem profundo conhecimento nos bastidores políticos dos municípios e terá esta missão em conciliar os poderes. Focado em fazer a ponte política já está montando estratégia para coordenar a tarefa. “A Casa Civil é um facilitador político para as demais secretarias do Governo do Estado. Quero manter uma relação direta com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, e ainda fazendo a coordenação das políticas públicas em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Essa é a minha incumbência. Estou montando uma equipe ampla que tenha capacidade de atender prefeitos, vereadores, os deputados estaduais, o escritório de representação de Brasília, com deputados federais e senadores da República. Buscando verbas para o nosso Estado.”

Questionado sobre o trânsito em Brasília, ele afirmou que acredita que será tranquilo e que com duas ministras do Estado o diálogo será de fácil acesso.

Diante os deputados estaduais, Rocha afirmou que não haverá unanimidade e já está ciente que terá embates. “É claro, que não haverá unanimidade, surgirão discordâncias, nós iremos para os embates. Mas mostrando que os projetos que o Governo do Estado faz são para beneficiar Mato Grosso do Sul.”, detalhou baseado em sua experiência após três mandatos na Casa.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), implementou os contratos de gestão que serão elaborados pelo secretário da Casa Civil e Eduardo acredita que tal ferramenta será de grande importância para conquistar novos resultados juntamente com os gestores de cada município.

