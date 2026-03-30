Confira o calendário de atendimentos do Consultório Móvel para pets em Abril na Capital

Vacinação, castração e consultas veterinárias percorrem bairros diferentes ao longo de abril

Cães e gatos de Campo Grande terão acesso a serviços veterinários gratuitos durante todo o mês de abril, com o Consultório Móvel percorrendo diferentes bairros da cidade. A iniciativa oferece castração, consultas clínicas, vacinação antirrábica e vermifugação, garantindo cuidados essenciais para a saúde e o bem-estar dos animais.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, com 15 senhas para castração e 15 senhas para consultas e vacinas, distribuídas por ordem de chegada.

Confira a programação de abril:

Arena Novos Estados – Rua Juacema, 337, Parque Novos Estados | 06/04 a 10/04

Associação de Moradores do São Caetano – Rua Teobaldo Kaffer, 575, São Caetano | 13/04 a 17/04

Associação de Moradores do Bairro North Park – Avenida Tamandaré, 6000, Jardim Seminário | 27/04 a 30/04

Documentos necessários:

Cadastro no CadÚnico atualizado e impresso

Documento oficial com foto

Comprovante de residência

O Consultório Móvel facilita o acesso da população a cuidados veterinários básicos, promovendo saúde, prevenção de doenças e bem-estar para cães e gatos em toda a cidade.

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