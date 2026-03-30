Colisão entre ônibus e bicicleta elétrica no início da tarde desta segunda (30) deixa duas adolescentes feridas

Caso no Terminal Júlio de Castilho é o terceiro envolvendo transporte coletivo em quatro dias na Capital

Duas adolescentes, de 14 e 15 anos, ficaram feridas no início da tarde desta segunda-feira (30) após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus do transporte coletivo, na entrada do Terminal Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas no local pela equipe do Jornal O Estado, o coletivo realizava a manobra para acessar o terminal quando ocorreu a colisão. A dinâmica completa do acidente ainda será apurada pelas autoridades.

As duas jovens sofreram traumatismo craniano. A adolescente de 15 anos, identificada apenas como Júlia, foi socorrida em estado mais delicado, sedada durante o atendimento e encaminhada à Santa Casa. A outra vítima também foi estabilizada pelas equipes de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Familiares das adolescentes estiveram no local, mas não presenciaram o momento do impacto. Conforme apurado, as vítimas não utilizavam capacete nem outros equipamentos de proteção.

Sequência de ocorrências

Na sexta-feira (27), dois acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo foram registrados em Campo Grande e mobilizaram equipes de resgate e forças de segurança.

No período da manhã, a motociclista Gabriela Pinzan Mendes, de 33 anos, morreu após um acidente no cruzamento da Rua Brilhante com a Rua Argemiro Fialho, no corredor exclusivo do transporte coletivo. A colisão envolveu a motocicleta conduzida por ela e um ônibus que trafegava pela via.

Uma bombeira de folga que passava pelo local iniciou os primeiros socorros até a chegada das equipes de atendimento. Profissionais da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reanimar a vítima por cerca de 20 minutos, mas ela não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar e a perícia estiveram na região para os procedimentos necessários. O motorista do coletivo permaneceu no local.

Também na sexta-feira (27), um motoboy ficou ferido após se envolver em acidente com um ônibus em outro ponto da cidade. Ele foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado para atendimento médico. As circunstâncias da colisão foram registradas e são apuradas pelas autoridades.

Por Ana Clara Julião e Biel Gill

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