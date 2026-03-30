Homens da mesma família são presos por violência doméstica em Tacuru

Mulher denunicou ex-marido e o irmão dele que teriam ido à residência da vítima; filha de 5 anos esteve presente durante o incidente

Na noite do último 29 de março, uma mulher procurou a Delegacia de Polícia de Tacuru para relatar um conflito em sua residência envolvendo o ex-marido e o irmão dele. Segundo a vítima, os dois teriam proferido xingamentos e entrado na casa, aumentando a tensão.

Segundo a denúncia registrada na delegacia, no episódio, um copo foi arremessado contra a parede, quase atingindo a filha da vítima, de apenas 5 anos.

Após o registro da ocorrência, os envolvidos foram localizados e levados à delegacia, onde permanecem.

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