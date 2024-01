Secretaria do bem-estar animal destaca importância de manter a vacinação dos pets em dia; Confira

Os pets trazem muita alegria e descontração para os donos, mas para isso acontecer é necessário mantê-los saudáveis e bem cuidados. Uma das formas de garantir isso, é cumprir com a vacinação dos bichinhos, a Subea de Campo Grande destaca algumas dicas para o calendário vacinal; Confira:

De acordo com a veterinária Giselle tavares, o ideal é começar a vacinação, antes do pet entrar em contato com outros animais, ainda filhotes. Cães e gatos precisam tomar as primeiras vacinas a partir dos 45 dias de vida. Depois, é essencial que os animais tomem a vacina antirrábica, que protege contra a raiva.

As vacinas múltiplas ou polivalentes são as primeiras que o pet toma para evitar que doenças como cinomose, parvovirose, adenovirose entre outras nos caninos ou rinotraqueite, clamidiose ou FELV entre outras, nos felinos. Elas podem ser aplicadas a partir da sexta semana de vida e devem ser tomadas em intervalos de 21 dias, até que o cachorro complete 4 meses. Após esse período, ela deve ser realizada anualmente em dose única, para o reforço da imunização.

Nenhuma das 4 doses da vacina devem ser atrasadas, caso contrário, perderá o efieto. Já a vacina antirrábica deve ser aplicada a partir do quarto mês de vida, única dose, sendo necessário reforço anual.

Vacinação polivalente

Esse ano a Subea ampliará o programa de vacinação animal e disponibilizará gratuitamente a vacina polivalente para cães de todas as idades dos munícipes da Capital. O projeto visa prevenir custos com tratamentos de saúde animal e evitando possíveis abandonos por falta de recursos.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

