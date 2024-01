Escola de samba mirim “Corumbá do Amanhã” divulga fantasias para o carnaval desse ano na cidade

A Escola de Samba Mirim Corumbá do Amanhã apresentou as fantasias para o carnaval deste ano na cidade. A escola passará na avenida General Rondon na noite de terça-feira.

O projeto abre as apresentações do carnaval da cidade e para este ano, a coordenação definiu o enredo “Corumbá… sob o teu céu tão brilhante, feliz viver”, uma homenagem à cidade.

As 22 fantasias já estão sendo confeccionadas e fazem referência à fauna, flora e a história do Município. São elas: Peixe, Pescador, Pierro, São João, Vitória Régia, Água Fonte da Vida, Arlequim, Camalote, Colombina, Cururueiro, Fauna, Festival de Pesca, Sandália de Frei Mariano, Futebol Corumbaense, Índio Guató, Índio Kadiwéu, Mineradores e Pantaneiro Mesmo.

Crianças e adolescentes de 8 a 17 anos podem participar. O responsável deve fazer a opção em uma das oficinas de carnaval da escola por este link. Cada fantasia ficará disponível em uma unidade de ensino da Rede Municipal de Ensino (REME).

Algumas oficinas do projeto estão sendo realizados nos CRAS com aulas de Passistas, Bateria e Cavaquinho. As oficinas de Comissão de Frente e Mestre Sala e Porta Bandeiras acontecem na Oficina de Dança e os ensaios dos interpretes estão sendo feitis no Projeto Criança e Adolescente feliz (PCAF).

A escola foi criada pela Prefeitura, sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

