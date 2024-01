Sol e pancadas de chuva de verão são predominantes no fim de semana em Mato Grosso do Sul

O segundo fim de semana do ano em Mato Grosso do Sul será marcado pelo sol, possibilidades das pancadas de chuvas de verão e aumento da nebulosidade no tempo.

De acordo com o Centro de Monitoraento do Tempo e Clima em MS (Cemtec). Neste sábado(13) a previsão registra termômetros mais elevados em relação a sexta podendo atingir os 35°C. Na capital, Campo Grande a máxima prevista é de 32ºC

Para a região pantaneira e sudoeste, esperam-se mínimas entre 24-25°C e máximas de até 34°C. Nas regiões do bolsão e norte do estado as temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas que podem atingir os 32°C . Na região sul e leste as mínimas oscilam entre 22-23°C e máximas de até 31°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

