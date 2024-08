Casa é destruída pelo fogo no Monte Líbano

Casa localizada na Rua Antônio de Barros, no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande, ficou destruída após um incêndio consumir toda a estrutura.

Conforme informações, o fogo começou por volta das 13h, quando vizinhos começaram a ver fumaça saindo do local, que está abandonado há anos e era ocupado por usuários de drogas.

Uma militar do Corpo de Bombeiros e que mora próximo ao local ajudou nos primeiros socorros de moradores das casas próximas, uma vez que havia risco das chamas se espalharem rapidamente.

Quando a equipe de brigadistas chegou, conseguiu controlar o fogo, que destruiu o imóvel por completo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não há informação das causas do incêndio, que devem ser investigadas.

