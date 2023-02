PMA apreende caçadores de jacarés

Policiais Militares Ambientais de Rio Negro apreenderam no último sábado caçadores de Campo Grande que no Pantanal abateram três jacarés e um quati e foram presos e multados em R$15.500,00 mil reais

Enquanto faziam a fiscalização ambiental na rodovia MS 227, conhecida como Transpantaneira a equipe abordou um veículo Fiat Strada, onde estavam os caçadores e encontrou no veículo um rifle calibre 22, juntamente com 100 munições intactas do mesmo calibre, uma pistola marca Taurus calibre 9 milímetros e 18 munições do mesmo calibre, além dos quatro animais abatidos.

Os homens confessaram que tinham usado as armas para a caça dos animais à margem da rodovia Transpantaneira e que tinham retirado só a calda dos jacarés e a carne do quati. As armas, munições, veículo e os jacarés e quati abatidos foram apreendidos e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, onde eles foram autuados por crime ambiental de caça dos animais silvestres. A pena para este crime ambiental é de seis meses a um ano de prisão.

A multa será julgada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

