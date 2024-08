Sol aparece em algumas cidades, mas temperaturas despencam em MS

Sabadou com friozinho? Neste sábado(10), a frente fria derrubou as temperaturas em quase todo o estado. O tempo gelado trará valores entre 2-5°C e com probabilidade para ocorrência de geada, principalmente na região sul do estado.

O ar frio deve avançar para todas as regiões do estado, podendo gerar recordes de temperatura mínima em 2024 em alguns municípios e, possivelmente, ser a massa de ar fria mais intensa registrada até agora nesse ano de 2024.

