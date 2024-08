Policial Rodoviário que atuava em Mato Grosso do Sul estava no voo da Voepass ATR-72

O policial estava junto com a mulher, a fisiculturista Daniela Schulz Froda e ambos iam para os Estados Unidos

O policial rodoviário federal Hiales Scarpine Fodra, de 33 anos, que atuava no sul de Mato Grosso do Sul, morreu no acidente aéreo de ontem (09), em Vinhedo, SP. O policial estava junto com a mulher, a fisiculturista Daniela Schulz Froda e ambos iam para os Estados Unidos.

Hiales Scarpine era natural de Moreira Sales, formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Maringá. Em 2020 entrou para a corporação dos PRFs e atualmente trabalhava na base operacional de Naviraí, MS.

A esposa era de Santa Rosa, RS, e o casal residiam em Cascavel, PR, cidade próxima a Naviraí, de onde o voo partiu com destino a Guarulhos, SP.

A morte do policial foi confirmada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Mato Grosso do Sul após a divulgação da lista com os nomes dos passageiros. Nas redes sociais a PRF postou uma nota lamentando a morte do casal.

