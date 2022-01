Sobre regras para autotestes de COVID, Anvisa garante: “deve sair no menor tempo possível”

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu do Ministério da Saúde informações sobre a política pública para implementação dos autotestes de diagnóstico de COVID-19. Os informativos, de acordo com a pasta, foram encaminhadas à agência reguladora na terça-feira à noite, que confirmou o recebimento.

A agência ainda vai analisar as informações e não tem prazo para resposta. A deliberação sobre a venda de autotestes, no entanto, “deve sair no menor tempo possível”.

A liberação foi solicitada à Anvisa no dia 13 de janeiro. Na semana passada, a agência adiou a decisão e solicitou informações sobre como os testes seriam usados por pacientes leigos e como será feita a notificação dos resultados à RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde).

O ministério argumenta que a liberação dos testes vai ajudar no diagnóstico e tratamento da doença e que, se liberados, os autotestes devem integrar o PNE-Teste (Plano Nacional de Expansão da Testagem) para COVID.

(Fonte: Agência Brasil)