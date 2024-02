Sob alerta de chuvas intensas em MS, meteorologia aponta chuva a qualquer hora do dia no Carnaval

Até o início da tarde de quinta-feira (8), todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuvas intensas de 20 mm a 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos com velocidade de 40 a 60 km/h, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

Segundo Climatempo, o carnaval será de tempo abafado e instável na Região Centro-Oeste, com chuva a qualquer hora no Distrito Federal e em Goiânia, e a partir da tarde em Cuiabá e Campo Grande. Risco de temporais em todas as capitais.

Os dias chuvosos devem aumentar em fevereiro, no primeiro período (04 a 12/02), são esperados acumulados de chuvas de até 125 mm, com destaque para a região centro-norte e oeste do estado. No segundo período (12 a 20/02), são previstos acumulados de chuva de até 125 mm, com destaque para as regiões oeste, leste e sudeste do estado.

Com informações Cemtec-MS