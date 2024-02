Preços da Cesta básica em Dourados são divulgados pelo Procon

Os preços dos produtos da cesta básica foram comparados pelo Procon de Dourados(Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor). A pesquisa foi realizada em 12 supermercados da cidade entre os dias 2 e 5 de fevereiro.

No total, 29 itens pré-definidos foram analisados. Os produtos que mais apresentaram variação de um estabelecimento para outro, foram:

Erva mate de tereré 500 gr com diferença de 232,66%; Alho 200 g com diferença de 175,55 Margarina 500 gr apresentou diferença de 209,69%; Frango inteiro congelado 1 kg com diferença de 127,85%; Papel higiênico pcte 04 un. com diferença de 196,76%; Creme Dental 90 gr teve uma diferença de 250,78%.

Foram levantados 15 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, como a goiabada 300 gr; esponja de aço pcte 8 un.; sabonete 90 gr; sabão em pó 800 gr; sal de cozinha 1 kg e cebola 1 Kg. A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 24,6%.

A intenção da pesquisa do Procon é para alertar os consumidores para realizarem comparações na hora de fazer as compras e se atentarem na qualidade dos produtos oferecidas. Também orienta para olharem as especificações contidas na embalagem: prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Para dúvidas e reclamações, basta ligar no 3411-7792 ou envie mensagem para o e-mail: [email protected] ou registre sua reclamação por este link.

