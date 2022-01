Só no Aeroporto de Campo Grande, quase 40 positivos para a COVID “desembarcaram” na Capital

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) confirmou os números referentes ao posto de saúde voltados à testagem e vacinação contra a COVID-19, que se encontra instalado no interior da sala de embarque do Aeroporto de Campo Grande. Por lá, de dezembro a janeiro – até o momento –, quase 40 resultados deram positivo para o vírus e “desembarcaram” na cidade.

O total de 38 positivados – dentre passageiros de voos e pessoas que foram até o local – é mais de 16% das 226 testagens realizadas no período. Isto significa que, a cada 100 pessoas que realizam o teste de coronavírus, 42% delas podem ser que estejam carregando a doença viral. Este dado vem de encontro ao “surto” de gripe Influenza A e COVID-19 já confirmado pela própria SES (Secretaria de Estado de Saúde). Desde a semana passada, a Capital vem testemunhando voos cancelados e tripulações infectadas das principais companhias aéreas.

No quantitativo de doses aplicadas, de 8 de dezembro a 9 de janeiro (domingo passado), 2.757 pessoas foram imunizadas com a 1ª ou 2ª dose. Na barreira sanitária alocada no aeroporto, 1.666 pessoas foram vacinadas contra a gripe influenza.

A Sesau reforça que a vacinação e a testagem são disponibilizadas tanto para os passageiros quanto os próprios funcionários do aeroporto, incluindo tripulantes das companhias aéreas, mas moradores de bairros próximos também podem ser atendidos. Como o ponto está instalado na sala de desembarque, consequentemente o número de pessoas que chegam em Campo Grande é maior do que àquelas que vão embora – porém, que não há detalhamento deste indicador.