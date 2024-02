Dia Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma foi aprovado

Dr. Victor Rocha autor do projeto de lei reforça a importância do diagnóstico precoce

A aprovação do projeto de lei 11.187/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que estabelece o dia 18 de setembro como o Dia Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma, é um marco importante para a cidade de Campo Grande. O objetivo do projeto é incluir no Calendário Oficial de Eventos a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma, a ser comemorada anualmente em setembro.

O retinoblastoma é um tumor maligno que afeta crianças, sendo o mais frequente na infância. O diagnóstico precoce é essencial, pois o tumor pode afetar a visão e até mesmo a vida da criança. O vereador, que também é médico, destaca que a leucocoria (reflexo branco nos olhos) é um sinal comum dessa condição e ressalta a importância do exame oftalmológico para o diagnóstico.

Além disso, o projeto destaca a importância dos avanços no tratamento do retinoblastoma e como diagnósticos precoces têm contribuído para uma melhor sobrevida dos pacientes. A conscientização sobre os sintomas e sinais do retinoblastoma é fundamental para garantir que as crianças afetadas recebam o tratamento adequado no tempo correto.

O projeto segue para sanção da prefeitura de Campo Grande.

