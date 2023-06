Dupla sul-mato-grossense está na lista rumo ao Mundial de Paracanoagem

A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), divulgou, na quarta-feira, a convocação dos 17 atletas e mais equipe técnica que irão participar do Campeonato Mundial de Paracanoagem, em agosto, na cidade de Duisburg, na Alemanha. Na lista, figuram Fernando Rufino, 38 anos, e a campo-grandense Debora Benevides, 27.

Em 2022, no Canadá, Igor Tofallini e Fernando Rufino ganharam o ouro e uma prata, respectivamente, no VL2, Luis Carlos Cardoso também trouxe uma prata, só que pelo KL1 e Mari Santilli um bronze, no VL3.

Segundo a CBCa, o embarqe rumo a Duisburg será em 18 de agosto, com retorno previsto dez dias depois. “Cowboy” e Debora, e mais cinco paratletas vão ter os custos da viagem pagos pela confederação. Toffalini disse que, para esse Mundial 2023, o objetivo é se manter no topo, defendendo o título. “Meu maior adversário sou eu mesmo. Quero poder aplicar tudo que estou trabalhando aqui e conquistar mais uma medalha para o Brasil e a= vaga para os jogos de Paris.

Estamos trabalhando muito, toda a equipe do Brasil, atletas e toda a equipe de treinadores, fisioterapeuta, auxiliar técnico, todos estão com o mesmo objetivo de vitória. Com Deus na frente e muito trabalho vamos alcançar nossos objetivos”, enfatizou Igor. Indo para sua oitava edição em mundiais, Mari Santilli participará das categorias canoa e caiaque. “Neste ano, meu treinador está focado na canoa, o caiaque a gente já vai mais pela experiência, com expectativa de estar entre as nove, buscar uma final. Acredito que isso pode ocorrer. E, para categoria canoa, lógico, nossa expectativa é de continuar no mesmo lugar que finalizamos no ano passado, que é no pódio e classificar o Brasil”. Mari também falou que já competiu na Alemanha e por isso tem grandes chances de isso favorecer ela, mas que o friozinho na barriga sempre existirá.

Os atletas convocados

VL1 Feminino – Andrea Pontes e Silva

VL2 Feminino – Debora Raiza Ribeiro Benevides

VL3 Feminino – Mari Christina Santilli e Erisângela Toniolo

KL1 Feminino – Adriana Gomes de Azevedo e Ana Cláudia Fiche

Ungarelli Borges

KL3 Feminino – Aline Furtado de Oliveira

KL1 Masculino – Luis Carlos Cardoso da Silva e Luciano Pereira

Lima

KL2 Masculino – Fernando Rufino de Paulo e Uilian Ferreira

Mendes

KL3 Masculino – Jean Carlos Panucci Benites

VL1 Masculino – Carlos Glenndel Moreira

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.