Sistema para agendamento e emissão de passaporte continua indisponível

A Polícia Federal informou na tarde de quarta-feira (17),por meio de nota à imprensa, que o serviço de agendamento para emissão de passaporte pela Internet está temporariamente indisponível. Conforme o comunicado, os agendamentos previamente realizados serão atendidos normalmente na data e horário marcados.

Para os usuários que não tiverem viagem programada para os próximos 30 dias, a Polícia Federal recomenda aguardar a normalização do serviço. Já os passageiros que comprovadamente tenham necessidade da emissão do documento de viagem nos próximos dias, a orientação é enviar a documentação comprobatória da urgência a uma unidade emissora de passaporte. Confira a unidade mais próxima, clicando aqui.

A reportagem de O Estado Online entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira (18), que informou que a instabilidade no sistema ainda persiste.

*Matéria editada às 11h45 para atualização de informações.

