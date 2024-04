Alan Guedes entrega à Eduardo Riedel projeto para recapeamento no Água Boa e BNH 4º Plano

Prefeito diz que licitação será aberta assim que acordo for assinado para início das obras o mais breve possível

O prefeito Alan Guedes se reuniu com o governador Eduardo Riedel, nesta quarta-feira (18), e entregou o projeto para obras de recapeamento nas ruas dos bairros Água Boa e BNH 4º Plano. O encontro na Governadoria, em Campo Grande, teve ainda a presença do secretário de Infraestrutura do Estado, Hélio Peluffo e do assessor especial, Everson Cordeiro.

O acordo para realização do trabalho entre a Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado deve ser celebrado nos próximos dias. As conversas entre Alan e Riedel sobre o assunto começaram em fevereiro, quando o prefeito levou ao governador a preocupação em relação a regiões em que o serviço de tapa-buracos não seriam suficientes e havia a necessidade de intervenções mais profundas, como recuperação asfáltica. Para atender o pedido, o investimento deve passar de R$ 20 milhões.

Pelas redes sociais, o prefeito comemorou a entrega. “Acabei de entregar ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Infraestrutura, Hélio Peluffo os projetos finais para as obras de Recapeamento de Asfalto total do Jardim Água Boa e BNH 4° Plano. Agora vamos formalizar o acordo e abrir licitação imediatamente. O assessor Everson Cordeiro me acompanhou na agenda. Obrigado Riedel e Hélio pela parceria por nossa cidade”, postou Alan Guedes.

Além do recapeamento nas ruas destes bairros, que deve começar assim que o processo legal for concluído, a Prefeitura de Dourados atua em diversas regiões com 11 frentes de trabalho de tapa-buracos e recapeamento da malha asfáltica da cidade, que é considerada antiga e desgastada. Essas frentes de tapa-buracos são frutos do novo contrato de licitação assinado pelo município e vão se somar com o novo recurso disponibilizado pelo Governo do Estado.

Outras frentes de recuperação e os investimentos em pavimentação asfáltica devem ultrapassar os R$ 100 milhões ainda este ano. “Temos também frentes novas de asfalto para diversas regiões da cidade. Todas já estão em fase de projetos e licitação”, completou Alan Guedes.

