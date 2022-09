Diferente da Rainha, hoje você pode aproveitar a tarde com um cházinho quente

Ficou fresquinho de novo não é? E nada melhor do que passar a tarde curtindo o sofá com um chá quente. Em homenagem a morte da Rainha Elizabeth II, aprenda como fazer um real chá inglês nesta quarta-feira (14) chuvosa.

Utensílios

Para a receita de um chá inglês dois utensílios são básicos: a chaleira (“kettle”) e o bule de chá (“teapot”). Na casa dos britânicos, a chaleira elétrica é a mais famosa, que esquentam água em um tempo mínima e sem apitar quando a água ferve.

Elas são de plástico, ou de materiais mais sofisticados como aço inox e moram nas bancadas de 99% das cozinhas. Já os bules, normalmente são de porcelana (“china”), ou cerâmica.

Processo

Encha a chaleira com água e leve ao fogo médio até ferver: Requentar água é pecado, a água deve ser fresca e de preferência filtrada. É importante também deixar que a água ferva, não basta estar morna.

Escalde o bule: Como todas as cozinhas inglesas têm água quente na torneira, o bule é escaldado com um pouco de água quente, enquanto a chaleira está no fogo. Se sua torneira não tiver água quente, use um pouco da água fervida para escaldar o bule. Dê uma mexidinha e descarte a água.

Coloque as folhas de chá no bule: A medida – e isso é muito importante – é uma colher de chá cheia para cada xícara a ser servida e mais uma colher para o bule (“one for the pot“). Coloque a água fervente no bule, cobrindo as folhas, até encher.

Deixe em infusão por no máximo 5 minutos: Na verdade, o ideal é seguir as instruções da embalagem, pois cada tipo de chá tem seu tempo ideal de infusão. Em geral, para o chá preto o tempo é de 1 a 5 minutos, para o chá verde, 3 minutos e o chá branco, 4 minutos.

Se quiser um chá mais forte, coloque mais folhas, nunca prolongue o tempo da infusão determinado. Use um timer para não se esquecer do tempo.

Cuidadosamente, mexa o bule. Sirva o chá. Despeje diretamente na xícara se o bule for equipado com um coador, ou através de um coador.

Chá inglês perfeito

Ingredientes:

3 colheres de chá preto em folhas ou saquinhos de chá

2 xícaras de água fria

leite a gosto

açúcar a gosto

limão a gosto

Modo de Preparo:

Numa chaleira, coloque a água fria ou readapte a quantidade de água conforme a quantidade de xícaras de chá que queira fazer.

Aqueça a chaleira no fogo alto.

Quando a água começar a ferver, despeje uma pequena quantidade em um bule para pré-aquecer, mexa e despeje o resto da água.

Coloque as colheres de chá (uma para cada xícara que queira fazer e mais uma) e coe.

Coloque a água nas xícaras e deixe repousar durante 5 minutos, se você quiser um chá suave ou 10 minutos se quiser um chá forte.

Retire o coador do bule e sirva com leite, açúcar e limão.

Com informações do site Londres para Iniciantes e Tudo Gostoso.