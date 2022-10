Cultura, música e alimentação saudável são parte de nova opção de lazer na Capital

Estreia na próxima sexta-feira, dia 28, o Quintal Sesc Shopping Campo Grande, a atração semanal, deve ser mais uma opção de encontro em local fechado, seguro, climatizado e com acesso há atrações musicais, culturais e alimentos orgânicos e naturais para quem for prestigiar. O evento será realizado sempre na sexta-feira com início às 17h e vai até às 22h.

Para a criançada se divertir, haverá personagens e cortejo com a Cia HabiliDoces, além de pintura facial, brinquedo gigante inflável e oficina de monstrinhos de balão. Para quem adora passear com os animais de estimação permitidos dentro do Shopping tamb´´me há espaço para se divertir com os amiguinhos em um espaço exclusivo.

A alimentação e bebida ficam por conta do food truck O Choripan, Chopp Germânia e Bier Time e outras opções como pastel, pizza e hamburguer. E, a partir das 20h, no dia 28, a animação será comandada por Chicão Castro, que sobe ao palco para cantar sucessos do pop rock.

“Pensamos no Quintal Sesc como extensão do quintal de casa, onde as famílias podem vir pra desacelerar depois de uma semana corrida, comprar o hortifrúti para o final de semana e ainda criar bons momentos com os amigos”, explica a gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Ana Paula Faustino.

Serviço:

O Quintal Sesc Shopping Campo Grande estreia no dia 28 de outubro, sexta-feira, e deve ser o novo ponto de encontro das famílias na capital. Com início às 17 horas, o lugar irá funcionar semanalmente até as 22 horas,