Sextou com calor! Dia promete ter máximas de 36°C em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul deve fechar a semana com altas temperaturas em algumas regiões do Estado, principalmente na pantaneira e sudoeste. Nesta sexta-feira (21), estão previstas máximas de até 36°C, mas há a possibilidade de chuva no decorrer do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas típicas de verão.

Há ainda possibilidade para chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em determinadas cidades.

São previstas temperaturas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 31-36°C para as regiões sul, leste e sudeste de MS. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 34-39°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 33-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-34°C.

