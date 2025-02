Funsat oferece 1,9 mil vagas de emprego nesta sexta-feira (21)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.901 oportunidades de emprego para 186 áreas profissionais diferentes nesta sexta-feira (21), em 248 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para de açougueiro (17 vagas), almoxarife (1 vaga), analista de Marketing (1 vaga), assistente de Vendas (12 vagas), atendente de padaria (23 vagas), auxiliar de limpeza (112 vagas), auxiliar nos Serviços de Alimentação (154 vagas), carpinteiro (85 vagas), jardineiro (16 vagas), magarefe (40 vagas), operador de caixa (110 vagas), operador de Telemarketing Ativo (100 vagas), e ainda 27 vagas para pedreiro.

Fazem parte, dos 1.119 anúncios de perfil aberto, seis destaques. Recrutamentos que exigem experiência e com bons atrativos de captação, em procuras por ajudante de bar (3 vagas), auxiliar administrativo (7 vagas), consultor de vendas (15 vagas), cuidador de idosos (3 vagas), repositor de mercadorias (45 vagas), além de 23 oportunidades para servente de limpeza.

Já exclusivos ao público PCD (Pessoas com Deficiência), são 25 seleções ativas, lista que inclui buscas de assistente administrativo (1 vaga), auxiliar administrativo (1 vaga), auxiliar de estoque (1 vaga), atendente de lojas (2 vagas), repositor de mercadorias (2 vagas), auxiliar de linha de produção (8 vagas) e 10 contratações para operador de Telemarketing Ativo e Receptivo.

Para concorrer, é preciso que o candidato esteja com o cadastro atualizando junto ao Sine (Sistema Nacional do Emprego), no atendimento da Agência da Funsat. Visite o órgão na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, entre as 7h e as 17h.

