Prefeitura de Campo Grande convoca aprovados em processo seletivo para contratação temporária

Candidatos devem se apresentar no dia 21 de fevereiro para entrega de documentação e efetivação da contratação

A convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária foi publicada na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Os convocados atuarão nas funções de monitor de alunos, auxiliar administrativo e financeiro, assistente de educação infantil e auxiliar de manutenção.

Os selecionados devem comparecer amanhã (21), às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, na Vila Margarida. No local, receberão orientações sobre a documentação necessária para a formalização da contratação.

A chamada foi realizada para suprir vacâncias, sem gerar aumento de despesas com pessoal. Foram convocados os aprovados no processo seletivo para monitor de alunos, conforme edital de homologação publicado em junho de 2023, auxiliar administrativo e financeiro, conforme edital homologado em maio de 2024, assistente de educação infantil, conforme edital publicado em abril de 2024, e auxiliar de manutenção, convocado conforme edital homologado em dezembro de 2024.

A relação completa dos convocados pode ser conferida na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

