Homem morre após ser atropelado por viatura do Samu na BR-060 em Campo Grande

Viatura estava trazendo uma criança de Sidrolândia para fazer cirurgia em na Capital

Um homem, identificado como Heron Aparecido Correia Alves, de aproximadamente 50 anos, morreu após ser atropelado em um grave acidente de trânsito que envolveu uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na BR-060, ainda em Campo Grande. O trecho que aconteceu o acidente fica próximo a uma usina de gás. A ambulância estava vindo de Sidrolândia para a Capital Sul-mato-grossense, trazendo uma criança que faria cirurgia de apendicite.

Segundo informações apuradas, o homem teria surgido ‘do nada’ na via. O motorista da viatura não teve tempo hábil para desviar do pedestre, gerando o acidente. Devido ao impacto, a parte do lado direito do para-choque frontal ficou danificada.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, antes mesmo que pudesse ser socorrido por outra viatura de resgate.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada, assim como a Polícia Científica e a Polícia Civil que estiveram no local.

Criança

Após o acidente, uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local, onde constatou o óbito de Heron e recolheu a criança, dando prosseguimento ao transporte dela para a realização do procedimento cirúrgico em Campo Grande.

Homem

De acordo com informações divulgadas, Heron Aparecido estaria bebendo com amigos em um assentamento próximo da rodovia onde foi o acidente.

Segundo ainda relatos, com o impacto, a vítima foi lançada a cerca de 43 metros de distância do ponto de colisão. Algumas pessoas que também estariam na companhia do homem, com sinais de embriaguez, teriam se irritado com a situação e partido para cima do condutor, mas foram contidos.

