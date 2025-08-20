Grupo de Trabalho que monitora procedimentos da DEAM tem ações prorrogadas em 90 dias

O novo prazo foi divulgado em edição do Diário Oficial do Estado

Nesta quarta-feira (20), o Estado prorrogou em três meses as ações do Grupo de Trabalho que monitora ações e continuidade dos procedimentos de atribuição da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

A decisão foi deferida pela Delegacia Geral da Polícia Civil, que destaca que o Grupo têm executado o trabalho com êxito nos levantamentos e análises dos Boletins de Ocorrência encaminhados, sendo imprescindível a prorrogação para monitoramento das ações e continuidade dos procedimentos instaurados.

O novo prazo foi assinado pelo Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Para acessar a decisão clique neste link.

