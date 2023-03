Servidores levantam clamor pelo estado de Saúde de Amarildo e Zeca do PT

A internação repentina e o agravo da saúde do deputado estadual Amarildo Cruz, assim como o retorno do deputado Zeca para o hospital para nova cirurgia cardíaca na última quarta-feira (15), pegou amigos e colegas de trabalho de surpresa e na manhã desta sexta-feira (17), os servidores da Assembleia Legislativa e amigos dos deputados estaduais fizeram um clamor pedindo pela vida e recuperação dos parlamentares.

Em nota a assessoria do deputado Amarildo destacou que a família agradece pelas orações e carinho que têm recebido em favor do deputado, que se encontra internado em um estado de saúde delicado, mas segue lutando pela vida. Toda essa corrente de energias positivas e fé têm sido determinantes para ele enfrentar e vencer esse momento.

Na manhã desta sexta-feira (17), a assessoria do Procor divulgou nova nota mantendo o estado do parlamentar como grave e que segue no centro de terapia intensiva do Hospital com acompanhamento constante.

A assessoria do deputado Zeca também divulgou que o mesmo está em observação após novo procedimento cirúrgico e seu quadro é estável.

