IBGE aponta crescimento de 5,8% no setor de serviços em Campo Grande

Boletim Econômico de Campo Grande de fevereiro de 2023 mostra crescimento de 5,8% no setor de serviços em dezembro de 2022, aponta IBGE. Dados foram compilados pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) da Prefeitura de Campo Grande.

Estabilidade no comércio em dezembro contribui para estimativa de PIB acima de 4,5% em 2022, segundo Sidagro. Dados das Pesquisas Mensais de Serviços e Comércio do IBGE e arrecadação com ISSQN foram utilizados para os cálculos. Enquanto a média nacional de crescimento do PIB foi de 2,9%.

“Mais uma vez vemos a importância do varejo para a economia de Campo Grande. Sabemos que o setor em Campo Grande é responsável por mais de 60% do PIB da Capital e 40% do PIB do Estado. Então, as políticas públicas que a Prefeitura de Campo Grande vem realizando no sentido de fomentar a Capital em hub logístico vem ao encontro da sua própria vocação”, explica o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Crescimento econômico em Campo Grande se traduz em empregos, com baixa taxa de desocupação. Destaque para construção civil, indústria e agropecuária, que geraram 102 novas vagas com carteira assinada em janeiro.

Dados do IBGE indicam índice de desocupação de 3,1% em 2022, a segunda menor entre as capitais, sugerindo situação de pleno emprego.

Para 2023, a Sidagro estima um crescimento do PIB municipal entre 2,0% e 2,5%. Apesar de menor do que o estimado para 2022, o número da capital sul-mato-grossense é bem superior ao 0,85% projetados para o Brasil.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

