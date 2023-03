Teatro Glauce Rocha é palco de espetáculo sobre Elvis Presley

“Elvis Experience in Concert” apresenta espetáculo magnífico de um dos maiores astros da música internacional

Considerado o Rei do Rock, Elvis Presley morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Elvis tem fãs no mundo inteiro e sempre é aclamado com espetáculos que interpretam suas músicas, levando muita nostalgia ao público que o acompanha há anos. Um exemplo disso é o “Elvis Experience in Concert”, que estará neste fim de semana no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

Com 30 integrantes no palco, o elenco de ballet, backing vocals, banda e orquestra canta e toca ao vivo os maiores sucessos do Rei do Rock neste sábado (18) e domingo (19), no teatro Glauce Rocha. A direção geral é do renomado Bruno Rizzo, direção executiva de Daniela Schiarreta e de grandes mestres da cena artística. A parte musical é dirigida pelo maestro Eduardo Pereira, preparação vocal dos solistas de Marconi Araújo, preparação vocal dos backing vocals de Mariana Nunes, coreografias de Tatiana Abbiati, Alessandra Lona como dance captain e direção residente de Ewerton Novaes.

O espetáculo promete um cenário, coreografias, trocas de figurinos e iluminação de última geração para uma imersão no mundo de Elvis, que fará com que todos se emocionem em uma viagem musical e visual, que surpreenderá e encantará o público. Na programação, os sucessos que coroaram Elvis Presley como Rei do Rock, tais como “That’s All Right Mama”, “Heartbrak Hotel”, “Hound Dog”, “Don’t be Cruel” e “Love me Tender”.

O Rei do Rock

Nascido em 8 de janeiro de 1935, em Mississipi, nos Estados Unidos, Elvis Aaron Presley foi um dos grandes nomes do rock’n and roll. Quando jovem, Elvis teve alguns ritmos que marcaram sua formação musical, ele assistia a cultos da igreja de sua cidade e gostava muito das canções gospel. Além desse ritmo, ainda na juventude, ele teve contato com a música country e blues.

O cantor aprendeu a tocar guitarra ainda na adolescência e ganhou um concurso de jovens talentos da música, na cidade em que morava, mas nessa época a música ainda não gerava lucro e Elvis precisava trabalhar para ajudar a família. Foi quando, após concluir a escola, que ele decidiu trabalhar como caminhoneiro. Enquanto gravava músicas para o aniversário da mãe em 1953, Elvis chamou a atenção de um proprietário de estúdio musical e dono do Sun Records (selo de discos), o Sam Phillips.

A carreira profissional de Elvis começou em 1954, quando ele gravou suas primeiras músicas. No mesmo ano, em julho, as canções “Take” e “Blue Moon of Kentucky”, do seu primeiro disco, começaram a tocar nas rádios de Memphis, se espalhando por outras cidades, fazendo o cantor virar um sucesso, quando, no dia 17 de julho, Elvis realizou seu primeiro show, em Memphis.

Com 20 anos de idade, o contrato musical do cantor passou para um novo selo, a RCA, e, no ano seguinte, ele passou a ser um fenômeno na venda de discos. Elvis ainda serviu o exército, entre 1958 e 1960, na base militar dos Estados Unidos. Ao sair do serviço militar, o cantor voltou com força e já nos anos 60 se tornou um dos maiores ídolos da música internacional. Após muitos anos estrelando no rock’n and roll, Elvis ganhou o apelido de Rei do Rock, e até hoje é considerado o pai desse estilo musical por muitos artistas.

Serviço: Elvis Experience in Concert se apresenta no dia 18 (sábado), às 21h e dia 19 (domingo), às 20h, no teatro Glauce Rocha. Valores: setor A – R$ 170,00 (inteira) / R$ 85,00 (meia); setor B – R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia); setor C – R$ 130,00 (inteira) / R$ 65,00 (meia).

Vendas presencial: estande Comper Jardim dos Estados; On-line: www.ingressodigital.com.

