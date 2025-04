Homem é condenado a 8 anos por estupro de vulnerável, em Sete Quedas

Homem, de 54 anos, foi condenado a 8 anos pelo crime de estupro de vulnerável, em Sete Quedas, cidade distante 470 km de Campo Grande. A prisão ocorreu na última sexta-feira (4), mas o caso só foi divulgado hoje (7).

A prisão foi realizada após diversas violações e no monitoramento eletrônico por parte do indivíduo. Segundo divulgado, o suspeito chegou fugir para o Paraguai.

A equipe da Polícia Civil de Sete Quedas iniciou diligências assim que tomou conhecimento da ordem judicial, e prisão do foragido ocorreu em menos de 30 minutos.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao hospital local para realização do exame de corpo de delito. Em seguida, foi transferido para o EPAM (Estabelecimento Penal de Amambai), onde está à disposição da Justiça.

