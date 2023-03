Serviços de água, energia e bancos lideram reclamações no Procon

Em razão da Semana do Consumidor e para alertar os clientes, o Procon (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) MS divulgou um balanço dos atendimentos e reclamações feitas no ano de 2022 em Mato Grosso do Sul. Foram 23.110 atendimentos e 6.968 reclamações fundamentadas. Serviços de energia (176), água (145) e prestados por bancos (104) lideram a lista de reclamações no órgão.

Reclamações fundamentadas são as demonstram a legitimidade entre as partes (consumidor e fornecedor) com elementos capazes de mostrar a verossimilhança e que não foram prontamente solucionadas pelo fornecedor. A decisão a respeito se uma reclamação é fundamentada ou não é de responsabilidade do Procon, por meio de análise técnica em observância aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O cadastro de reclamações Fundamentadas é formado pelas reclamações finalizadas no período de doze meses. Na publicação, atendendo a orientação da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), constam as empresas com número de reclamações fundamentadas em 2022 no Procon Estadual, que é ligado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Confira a lista completa de reclamações:

