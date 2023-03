Polícia encontra mais de 1 t de carne clandestina em MS

O Dia do Consumidor foi marcado por apreensão em algumas cidade de Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil, Vigilânicia Sanitária e Iagro (Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) apreenderam ontem (15) 1.503 quilos de carne e embutidos impróprios para o consumo em dois estabelecimentos comerciais de Laguna Carapã, a 270 quilômetros de Campo Grande.

A ação foi coordenada pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo). Além disso, forma apreendidos alimentos nas cidade de Angélica, Ivinhema, Nioaque e Maracaju.

Em uma casa de carne em Laguna Carapã, os policiais e fiscais apreenderam 392 quilos de carne bovina, oriunda de abate clandestino, seis quilos de linguiça toscana e 5,3 quilos de linguiça caseira. O dono do comércio, um homem de 60 anos, foi preso.

Já em mercado na área central, a fiscalização apreendeu 1.100 quilos de produtos impróprios para o consumo, incluindo quase meia tonelada de carne bovina oriunda de abates feitos na propriedade do comerciante, além de carne suína e de frango e embutidos, todos em nota fiscal e sem o selo do serviço de inspeção. O dono de 56 anos também foi preso.

Os dois comerciantes foram autuados em flagrante por vender mercadoria imprópria para o consumo e trazidos para a carceragem da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Dourados.

Outros alimentos apreendidos continham micro-organismos, substâncias tóxicas, elementos estranhos e em sua maioria infecto-contagiosos, com possibilidade de provocar doenças graves. Todos os produtos foram imediatamente retirados do mercado.

A ação foi realizada em outros municípios e a polícia divulgou um balanço das apreensões: em Angélica, em casa de carne de origem de abate clandestino forma apreendidos e destruídos 422 quilos carnes bovina, 81,8 quilos Linguiça, 11.9 quilos de charque, 5.2 quilos calabresa – vencida, 0.5 quilos tripa, 5 litros de leite. No município de Ivinhema forma retirados do mercado 35 Quilos Salsicha, 02 Quilos hambúrguer caseiro, 06 Quilos de Mussarela, 02 Quilos de calabresa, 02 Quilos de bacon e 20 litros molho caseiro, tudo em transporte sem refrigeração e sem origem. Um restaurante na BR 060 em Maracaju também foi fiscalizado e apreendeu 11 garrafas de mel sem inspeção e com rótulo fraudulento.

Já no município de Nioque foram apreendidos 37.2 quilos de carne peças de carne, 4.7 quilos de frango peças, 3.8 quilos de carne suína, 0.7 quilos de Linguiça sem inspeção e com rotulagem induzindo o consumidor ao erro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.