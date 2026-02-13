Brasil avalia envio de ajuda humanitária a Cuba em meio à crise energética e alimentos

Foto: Ricardo Stuckert/PR
Foto: Ricardo Stuckert/PR

O governo federal está estudando a possibilidade de enviar ajuda humanitária a Cuba, em resposta ao agravamento da crise no país caribenho, que enfrenta apagões diários, insegurança alimentar extrema e escassez de combustíveis neste ano. As discussões sobre o formato, o volume e a data de eventuais envios, como doação de alimentos e remédios, estão em andamento no Palácio do Planalto e também envolvem as pastas da Saúde e da Agricultura. Até o momento, porém, não há iniciativas concretas oficialmente confirmadas.

Fontes do governo afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não manteve contato recente com o líder cubano Miguel Díaz-Canel nem recebeu pedidos explícitos de ajuda, mas a pressão de setores de esquerda e relatos recebidos pela embaixada brasileira em Havana têm ampliado a demanda por um aporte humanitário.

No início desta semana, o governo cubano anunciou a suspensão do fornecimento de querosene de aviação em todos os aeroportos internacionais da ilha, pelo menos até março, devido à escassez de combustível — um dos efeitos do agravamento da crise.

A crise em Cuba é atribuída em parte às sanções aplicadas pelos Estados Unidos, que passaram a impor tarifas sobre países que forneçam petróleo à ilha, agravando ainda mais o estrangulamento energético e econômico.

Contexto regional de ajuda humanitária

A discussão sobre o envio de assistência ao país ocorre em um contexto em que outros países latino-americanos já estão providenciando apoio. O México enviou dois navios com mais de 800 toneladas de alimentos e itens de higiene a Cuba, que atracaram no porto de Havana nessa quinta-feira (12), enquanto governos como o do Chile também manifestaram intenção de ajudar.

Enquanto isso, Brasília ainda discute internamente a melhor forma de contribuição, que pode incluir, além de alimentos e remédios, apoio agrícola para fortalecer a produção local em Cuba, segundo interlocutores familiarizados com o tema.

O tema está na pauta de uma reunião que o Brasil pretende ter com a Casa Branca em março, sem data definida, na qual a situação da ilha e a resposta internacional à crise devem ser discutidas com representantes dos Estados Unidos.

 

Com informações do SBT News

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

André Mendonça assume relatoria do caso Banco Master no STF após saída de Toffoli

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *