Senac MS- Decola Hackathon aposta em talentos da tecnologia para inovar no turismo

Equipes têm até 11 de março para se inscrever no Decola Hackathon – Missão Turismo 2026, maratona de inovação com premiação em dinheiro e mentorias

Estão abertas até o dia 11 de março as inscrições para o Decola Hackathon – Missão Turismo 2026, evento que propõe a criação de soluções inovadoras voltadas ao setor de turismo e eventos em Campo Grande. A maratona acontece entre os dias 12 e 14 de março, no Senac Hub Academy.

Podem participar pessoas a partir de 16 anos, incluindo estudantes do 2º ano do Ensino Médio, desenvolvedores, designers, profissionais da área de negócios e interessados de diferentes áreas do conhecimento. As equipes devem contar obrigatoriamente com alunos ou ex-alunos do Senac MS.

Durante os três dias de programação, os participantes vão trabalhar no desenvolvimento de um MVP (Produto Mínimo Viável) a partir de um desafio apresentado pela Associação Convention & Visitors Bureau de Campo Grande. As equipes terão acesso a mentorias, oficinas de prototipagem e preparação para pitch, até a apresentação final para uma banca avaliadora.

Segundo o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, o formato estimula a criação de soluções para desafios reais.

“Os hackathons aproximam estudantes, profissionais e instituições em torno de problemas concretos e incentivam a criação de soluções tecnológicas com potencial de aplicação prática”, afirma.

A diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, destaca que o projeto vencedor poderá continuar sendo desenvolvido após o evento.

“As equipes concorrem a premiações e também à oportunidade de pré-incubação no Senac Hub Academy, com bolsa mensal e mentoria para transformar a ideia em um projeto estruturado”, explica.

As três melhores equipes serão premiadas. O primeiro lugar recebe R$ 6 mil, além de quatro fones gamer, troféu e medalhas. O segundo lugar ganha R$ 3 mil, enquanto o terceiro recebe R$ 1 mil, também com fones gamer, troféu e medalhas.

Serviço

Decola Hackathon – Missão Turismo 2026

Inscrições gratuitas: www.sympla.com.br/evento/Decola-Hackathon-Turismo

Evento presencial | 12, 13 e 14 de março

Local: Senac Hub Academy

Endereço: Rua Francisco Cândido Xavier, 75 – Centro – Campo Grande (MS)

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.