Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 45 milhões nesta quinta-feira (5)

As seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 45 milhões, conforme a Caixa Econômica Federal.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa pelo país ou pela Internet no Portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

