Ney Matogrosso faz show gratuito em Campo Grande no Festival da Juventude da UFMS

Apresentação abre a programação do FestJuv 2026, que também terá oficinas, concursos culturais e participação de Chico Chico

Campo Grande recebe, no fim de março, um show gratuito do cantor sul-mato-grossense Ney Matogrosso, dentro da programação do Festival da Juventude 2026 (FestJuv), que será realizado na Cidade Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O artista se apresenta no dia 26 de março, na abertura do evento, que segue até o dia 28. Além do show, Ney também participa de um momento de conversa com o público durante a programação.

O festival reúne jovens de 15 a 29 anos e propõe três dias de atividades culturais, oficinas, debates e apresentações artísticas. Outro nome confirmado na programação musical é Chico Chico.

Além dos shows, o evento promove concursos culturais com premiação em dinheiro. As inscrições seguem abertas até 15 de março e podem ser feitas pelo site www.festjuv.com.br.

Entre as modalidades estão o Concurso Literário, com categorias de conto, crônica e poesia, voltado a jovens de 15 a 24 anos, com premiação de R$ 2,5 mil por categoria e publicação das obras em um livro do festival.

Também haverá a Batalha de Rima – Batalha do Conhecimento, destinada a participantes de 15 a 29 anos. Os interessados devem enviar um vídeo criativo de até três minutos, e os 16 selecionados participam da disputa ao vivo durante o evento.

Outra atividade é o concurso “1 Minuto de Cinema Inspirado na Literatura”, voltado a jovens de 15 a 24 anos, que devem produzir um vídeo de até um minuto. O vencedor também recebe R$ 2,5 mil, além da exibição do material durante o festival.

A programação do FestJuv ainda inclui oficinas, feira literária, atividades formativas e intercâmbio cultural, com foco em incentivar a produção artística e o protagonismo da juventude em Mato Grosso do Sul.

A premiação dos concursos acontece no dia 28 de março, durante o encerramento do festival.

Serviço

Festival da Juventude 2026 – FestJuv

Data: 26 a 28 de março

Local: Cidade Universitária da UFMS – Campo Grande

Entrada: gratuita

Inscrições para concursos: www.festjuv.com.br (até 15 de março)

Informações: inscricaofestjuvms@gmail.com

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.