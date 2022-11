Homem é encontrado morto dentro de açude no assentamento Eldorado

O corpo de Ramão Cabloco dos Santos , 57 anos, foi encontrado boiando, na manhã desta segunda-feira (28), no Assentamento Eldorado, na cidade de Sidrolândia a 64 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Nociticidade, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para retirada do corpo. A Polícia Civil também esteve no local e ouviu testemunhas que afirmaram que o homem era vítima de alcoolismo e por vezes ingeria bebidas e tinha costume de nadar sozinho no açude.

Equipe da Polícia Científica da Capital foi até Sidrolândia e afirmou que o homem foi vítima de afogamento. A causa da morte será confirmada após exame de necropsia. O caso segue sobre investigação como morte a esclarecer.