Semana promete chuva até quinta-feira em Mato Grosso do Sul

Em grande parte do estado, as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 31°C

A previsão do tempo entre segunda (28) e quinta-feira (31), indica possibilidade de chuvas e tempestades em Mato Grosso do Sul. Durante a semana, as temperaturas estarão mais amenas, com temperaturas mínimas variando entre 12-16°C, principalmente na região sul do estado.

Entre terça (29) e quinta-feira (31) há probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento.

Essas instabilidades ocorrem devido a passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Durante estes dias, as temperaturas sobem gradativamente e estão previstas temperaturas mínimas entre 14 e 19°C e máximas de até 27°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, mínimas entre 21-25°C e máximas de até 33°C.

Em Campo Grande, mínima entre 17-20°C e máxima de até 29°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente, podem ocorrer valores acima de 50km/h.