Sete Quedas recebe ampliação da rede de esgoto

O município de Sete Quedas, localizado na faixa de fronteira sul de Mato Grosso do Sul, está passando por uma transformação significativa em sua infraestrutura urbana com o início das obras de ampliação da rede de esgotamento sanitário.

O projeto contempla a implantação de 54 quilômetros de rede coletora de esgoto, o que permitirá a conexão de cerca de 3 mil residências ao sistema, beneficiando diretamente mais de 8 mil moradores. A previsão de conclusão da obra é novembro de 2025.

A ampliação da infraestrutura atende também ao princípio da cidadania ambiental, garantindo que o esgoto doméstico seja coletado, tratado e devolvido ao meio ambiente sem riscos à saúde pública nem à qualidade dos recursos hídricos locais. Trata-se de um passo importante para o equilíbrio entre urbanização e sustentabilidade.

“Quando levamos saneamento até onde ele nunca chegou, estamos falando de justiça. Sete Quedas representam isso: a certeza de que cada pessoa, em qualquer canto do estado, merece viver com dignidade, saúde e respeito”, afirma Gabriel Buim, diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal.

De acordo com o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim, a parceria com a Sanesul tem sido essencial para a ampliação da infraestrutura de saneamento no estado. Ele reforça que a meta é elevar a cobertura da rede de esgoto de 68% para 86% até abril de 2026. “Nossa previsão é atingir aproximadamente 824 quilômetros de rede coletora, beneficiando mais de 206 mil pessoas em Mato Grosso do Sul”, destaca.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram