Com AdventureELEVATE, Bonito amplia sua presença no mercado internacional

Evento apresentou a biodiversidade da região e novas estratégiasde negócios

A realização do AdventureELEVATE Latin America em Bonito, de 27 a 29 de abril, colocou o turismo de Mato Grosso do Sul, em especial a Serra da Bodoquena, mais uma vez em grande evidência no cenário internacional. Organizado pela ATTA (Adventure Travel Trade Association), o evento foi considerado pelos empresários e expositores uma vitrine excepcional para reforçar a posição da Capital do Mundo como referência em ecoturismo mais conectado e sustentável.

Realizado no Centro de Convenções de Bonito, a conferência reuniu 250 operadores, jornalistas especializados e representantes de destinos de mais de 20 países, posicionando a região sul-mato-grossense como referência global em turismo responsável. Com sessões de mercado e workshops, palestras e múltiplas oportunidades de networking, o evento apresentou a biodiversidade da região e novas estratégias e tendências de negócios.

A vice-prefeita de Bonito e secretária municipal de Turismo, Juliane Salvadori, destacou a importância do evento, afirmando que colocou Bonito no centro das atenções do ecoturismo global. “Ao longo de três dias, os compradores especializados em turismo de natureza, vindos de diversas partes do mundo, tiveram a oportunidade de conhecer de perto nossos principais atrativos e a exuberância natural da nossa região”, completou.

Aproximar do mercado

Juliane também ressaltou o impacto da ação para o posicionamento do destino no mercado internacional. “Essa imersão é fundamental para que o mercado entender a nossa estrutura turística e, sobretudo, construir pacotes que incluam Bonito como destino principal. É uma chance valiosa de ampliar nossa presença nas prateleiras do turismo global, resultado de uma parceria sólida com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e a Embratur, disse”.

Para Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), o evento reforça a relevância do Estado no cenário internacional do ecoturismo. “Foi uma oportunidade valiosa de aproximar o mercado, receber compradores estrangeiros em nossa casa e permitir que nossos empresários negociem diretamente seus produtos”, afirmou. “Vai projetar ainda mais a imagem do Estado como referência global em turismo de natureza”.

Durante a intensa programação do AdventueELEVATE, os visitantes tiveram um dia de aventura conhecendo e vivenciando na prática as belezas naturais da região e as boas práticas ambientais e gerenciais que tornaram Bonito a primeira cidade brasileira certificada como carbono neutro. O destino ainda adota o conceito de lixo zero, possui sistema avançado de tratamento hídrico e conta com ferramenta pioneira de mensuração de emissões.

Força do ecoturismo

A importância do ecoturismo para a economia do Estado é evidenciada por dados da pesquisa Ecoar 2023, realizada pelo Sebrae/MS. Em Mato Grosso do Sul, 83% das empresas turísticas atuam com ecoturismo, e o segmento representa, em média, 70,8% do faturamento dessas empresas – índices superiores à média nacional. No Brasil, dois em cada três negócios turísticos operam nesse segmento, que corresponde a 59,3% da receita do setor.

