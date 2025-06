Expedição técnica vai avaliar a segunda safra de milho no Centro-Oeste

Equipes de pesquisa do Rally da safra realizarão checagens dos plantios em MS

O projeto Rally da Safra iniciou a etapa de avaliação das lavouras da segunda safra de milho. O setor está um pouco preocupado, principalmente com os possíveis impactos da gripe aviária nas exportações e no consumo interno de milho, já que o mercado de proteína animal pode ser afetado. Essa preocupação é ainda maior porque a venda da safra está bastante atrasada, com apenas 32,4% do total negociado até o meio de maio.

A Agroconsult, responsável pela expedição técnica do evento, estima que a segunda safra de milho deve alcançar cerca de 112,9 milhões de toneladas. Essa quantidade representa um aumento de aproximadamente 10,5% em comparação com a temporada passada, segundo uma avaliação preliminar do Rally. De acordo com o último levantamento do Rally realizado em maio deste ano, cerca de 72% da produção do Mato Grosso e 62% de Goiás apresentam alto potencial produtivo. Os demais estados têm bom potencial, mas dependem das condições climáticas.

Em nota da instituição, o coordenador do Rally da Safra, André Debastiani explicou que apesar das incertezas iniciais quanto ao desenvolvimento das lavouras, as condições climáticas favoráveis durante o período crítico contribuíram para um cenário mais otimista na safra de milho. “Trata-se de uma segunda safra de milho com crescimento expressivo de área, mas que carregava uma dúvida grande sobre seu potencial produtivo em razão das lavouras terem sido implementadas em calendário de maior risco. O alongamento do ciclo da soja levou ao plantio mais tardio do milho, já no mês de março, especialmente no Mato Grosso e um pouco em Goiás. Mas o receio dos produtores acabou se dissipando com as boas chuvas de abril e que se estenderam até o início de maio, período mais importante para a definição do potencial produtivo das lavouras”.

Debastiani ainda destaca que neste mesmo período no ano passado, o Rally vinha computando perdas de produtividade em diversos estados, como Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, em função da estiagem. “Já nesse início da etapa milho, apesar de sabermos que existem alguns problemas, como é o caso do Oeste do Paraná, onde as primeiras lavouras sofreram com a estiagem em janeiro, não há estados em situação crítica. Ao contrário: Mato Grosso e Goiás já estão com sua safra praticamente definida e têm tudo para ultrapassar os recordes anteriores, a depender dos resultados de campo”.

Trabalho de campo

A equipe técnica estará no campo até o dia 15 de junho para revisar a previsão de produtividade da segunda safra de milho em cinco estados. Essa revisão leva em conta o clima, o período de plantio e os investimentos feitos nas lavouras.

Seis equipes visitarão as fazendas entre maio e junho. As duas primeiras já avaliaram as regiões do Médio-Norte e Oeste do Mato Grosso, partindo de Cuiabá e visitando locais como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Vilhena, em Rondônia, que foi checado até semana passada.

As equipes três e quatro realizarão os levantamentos no Sudeste do Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul e Sudoeste de Goiás. Elas partirão de Cuiabá em direção às regiões de Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Itiquira, Chapadão do Sul, Rondonópolis Jataí, Mineiros e Rio Verde. Essas atividades acontecerão entre os dias 1º e 7 de junho.

As duas equipes que estão chegando agora vão atuar no Sul do Mato Grosso do Sul e nas regiões Norte e Oeste do Paraná entre os dias 8 e 15 de junho. Elas começarão saindo de Campo Grande, passando por Dourados, Naviraí, Ponta Porã, Guaíra, Toledo, Campo Mourão, Assis Chateaubriand e Goioerê, até finalizarem os trabalhos em Maringá, no Paraná.

O Rally já fez avaliações em mais de 1.700 lavouras de soja durante as fases de crescimento e colheita, em vários estados como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Técnicos da Agroconsult e das empresas apoiadoras visitaram produtores rurais nas regiões Sudeste de Mato Grosso, Sudoeste de Goiás, Planalto do Rio Grande do Sul e Oeste do Paraná, entre os meses de abril e maio. As áreas de soja que foram avaliadas pelo Rally da Safra 2025 representam cerca de 97% da área total cultivada com soja e aproximadamente 72% da área de milho nesses estados.

Por João Buchara

